Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kenan Işık'ın eserlerinin gelecek nesiller için rehber niteliğinde olacağını belirtti - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kenan Işık'ın eserlerinin gelecek nesiller için rehber niteliğinde olacağını belirtti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da hayatını kaybeden sanatçı Kenan Işık'ın eserlerinin ve performanslarının gelecek nesiller için rehber niteliğinde olacağını ifade etti. Bakan Ersoy, Işık'ın Türk tiyatrosu ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden olduğunu vurgulayarak, sanatçının Türk kültür hayatına büyük katkılarda bulunduğunu belirtti ve başsağlığı diledi.

29.07.2024 12:15
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da hayatını kaybeden sanatçı Kenan Işık'ın eserleri ve performanslarının gelecek nesiller için rehber niteliğinde olacağını belirtti.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Işık'ın Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden olduğunu, vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.

Işık'ın sanatıyla, bilgi birikimiyle ve saygın duruşuyla gönüllerde taht kurduğunu vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Kenan Işık, Türk kültür hayatına büyük katkılarda bulunmuştur. Devlet Tiyatrolarımızda da uzun yıllar oyuncu ve yönetmen olarak görev yapan Işık'ın eserleri ve performansları gelecek nesiller için de birer rehber niteliğinde olacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kenan Işık'ın eserlerinin gelecek nesiller için rehber niteliğinde olacağını belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kenan Işık'ın eserlerinin gelecek nesiller için rehber niteliğinde olacağını belirtti - Son Dakika
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