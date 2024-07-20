Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne ilişkin video paylaştı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne ilişkin Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden görüntülerle hazırlanan videoyu paylaştı.

Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Harekatın 50. yıl dönümü vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutladı, şehitleri rahmetle, gazileri saygıyla andı.

Bakan Ersoy'un "Bu anlamlı günü, Sinema Genel Müdürlüğümüz arşivinden görüntülerle hazırladığımız video ile yad ediyoruz." notuyla paylaştığı ve "Memleketim" eseri eşliğindeki videoda, harekata ilişkin görüntüler yer aldı.