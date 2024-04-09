Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, birlik ve beraberliği pekiştiren, paylaşma, sevgi ve saygının önemini vurgulayarak, aziz milletin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularıyla kutladığını belirtti.

09.04.2024 13:15  Güncelleme: 13:17
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bakan Ersoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, kalplerin ilahi rahmet ve mağfiret ile dolduğu ramazan ayını tamamlayıp, bayrama erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren, paylaşma, sevgi ve saygının öneminin bir kez daha hatırlandığı müstesna zaman dilimi olduğunu vurgulayan Ersoy, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Gönül dünyamızın hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese açıldığı ramazan ayı aynı zamanda toplumumuzun dayanışma ruhunu da en güzel şekilde ortaya koyduğu anlardır. Bir ay boyunca yaşadığımız bu manevi zenginliğin ardından bayrama erişmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu duygularla aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek bayramın dünyanın dört bir yanındaki mazlum coğrafyalara da barış, huzur ve esenlik getirmesini yüce Allah'tan diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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