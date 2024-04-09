Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Bakan Ersoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, kalplerin ilahi rahmet ve mağfiret ile dolduğu ramazan ayını tamamlayıp, bayrama erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren, paylaşma, sevgi ve saygının öneminin bir kez daha hatırlandığı müstesna zaman dilimi olduğunu vurgulayan Ersoy, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Gönül dünyamızın hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese açıldığı ramazan ayı aynı zamanda toplumumuzun dayanışma ruhunu da en güzel şekilde ortaya koyduğu anlardır. Bir ay boyunca yaşadığımız bu manevi zenginliğin ardından bayrama erişmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu duygularla aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek bayramın dünyanın dört bir yanındaki mazlum coğrafyalara da barış, huzur ve esenlik getirmesini yüce Allah'tan diliyorum."
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Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik'in faydasına olacak yatırımların tüm meclis üyelerinin görüş birliği ile hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, belediye meclisinde samimi ve dostane bir havada çalışmak istediklerini söyledi.
Karaman Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, meclis üyelerini selamladı ve kent için hayırlı işlere imza atacaklarını belirtti.
Ramazan Bayramı arifesinde Bayburt'ta alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar marketlere, mağazalara, manavlara ve fırınlara akın ederek bayram hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatmasıyla birlikte banka ATM'leri önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Trafikte de yoğunluk yaşanırken, köylerden gelen vatandaşlar köy servislerine yetişebilmek için zamanla yarışıyor. Bayram alışverişini tamamlayan vatandaşlar, evlerine dönme hazırlığı yapıyor. Fırıncı esnafları ise bayram ekmeği için uzun mesai harcıyor.
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyaret etti. Ziyarette, Giresun'un ihtiyaçları ve beklentileri başta olmak üzere kenti ilgilendiren çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Serdengeçti, Köse'ye görevinde başarılar diledi ve Köse ise Vali Serdengeçti'ye misafirperverliği için teşekkür etti.
Batman'ın Beşiri ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde deneme amacıyla tamamı hibe destekli karabuğday ekimi yapıldı. İlçede gerçekleştirilen deneme amaçlı karabuğday ekimi, çölyak hastaları için önemli bir gıda ürünü olan glütensiz un ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Ayrıca karabuğdayın arı gelişimine de katkı sağladığı belirtilerek, ekim alanının genişletilmesi amaçlanıyor.
Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Ramazan Bayramı'nın 1. günü Tekkeköy İlçe Meydanı'nda yapılacak bayramlaşmaya tüm vatandaşları davet etti. Başkan Candal, bayramın sevgi ve saygıyı pekiştirmek, kardeşlik bağlarını güçlendirmek için bir fırsat olduğunu belirtti.
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