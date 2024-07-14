Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Türk Milleti Tarihin Her Döneminde Güçlenerek Varlığını Sürdürecek

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz gecesi Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen uluslararası emperyalist güçlere karşı milli iradeye sahip çıkan Türk milletinin bu asil tavrının, tarihin her döneminde güçlenerek varlığını sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Bakan Ersoy, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, bağımsızlığı karakteri haline getirmiş olan Türk milletinin en önemli özelliklerinden birisinin, vatanına ve özgürlüğüne olan bağlılığı olduğunu belirtti.

Tarihinden ve kültüründen ilham alan milletin tüm fertlerinin bu ruha sahip olmakla, en zor zamanlarda dahi ülkesine olan bağlılığını göstermekten hiçbir zaman çekinmediğini vurgulayan Ersoy, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün, milletin bu ruhunu yok etmek için gerçekleştirdiği hain saldırı karşısında, milletin bir kez daha bu duruşunu gösterdiğini ifade etti.

Bakan Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi ülkemize diz çöktürmek isteyen uluslararası emperyalist güçlere karşı milli iradeye sahip çıkan milletimizin bu asil tavrı, tarihin her döneminde güçlenerek varlığını sürdürmeye devam edecektir. Dört bir cephede büyük mücadelelerle kurulan Cumhuriyetimizi, Türkiye Yüzyılında daha da güçlendirmek adına tüm benliğimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Demokrasimize, milletimize ve şehitlerimize karşı sorumluluğumuz çerçevesinde 15 Temmuz'u unutmayacak ve unutturmayacağız. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anarken, yakınlarına başsağlığı diliyor, gazilerimize sağlıklı bir ömür temenni ediyorum."