Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye uluslararası alanda öncü ve örnek bir ülke

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Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün turizm noktasında üreten, büyüyen, gelişen, değişen ve bütün bunları sağlayan ciddi adımları atmakla uluslararası alanda öncü ve örnek olan bir Türkiye var." dedi.

Bakan Ersoy, Van Müzesi'nde Van Kültür Yolu Festivali'nin açılışı dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni, "kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm" vizyonu üzerine inşa ettiklerini söyledi.

Ülkenin ve milletin sahip olduğu eşsiz medeniyet ve kültür mirasının yaşatılmasını, anlatılmasını ve aktarılmasını, bu büyük zenginliğe dair farkındalığın mümkün olduğunca artmasını istediklerini belirten Ersoy, Van'ın da böylesi önemli bir amacın ve markanın parçası olduğunu ifade etti.

Bu toprakların potansiyelinin ne denli büyük olduğunu bildiklerini, Van'ın hak ettiği gibi üst düzey bir kültür turizm şehri olması için ciddi adımlar attıklarını dile getiren Ersoy, şöyle dedi:

"Van, Türk arkeoloji tarihinin en kapsamlı projesi olan 'Geleceğe Miras'a da dahil edilmiştir. Eski Van Şehri bu doğrultuda çok ciddi bir restorasyon, inşa ve ihya çalışmasına ev sahipliği yapmaktadır. Öte yandan en önemli ve öncelikli hedeflerimizden biri olan turizmi 81 ile ve 12 aya yayma çalışmalarımız doğrultusunda Van yine ciddi bir proje ve uygulama merkezi olmuştur. Önemini her platformda sıkça vurguladığımız İl Turizm Master Planı çalışmalarına Samsun ile birlikte öncülük etmiştir. Geniş bir akademisyen ekibince, masada ve sahada yürütülen bilimsel çalışmaların sonucu olan Van Turizm Master Planı, 47 politika, 16 öncelikli alan ve bunlar doğrultusunda hayata geçirilmesi gereken 12 kapsamlı proje ile Van'ın kültür turizm alanındaki geleceğini bugünden teminat altına almış ve yarına uzanan yol haritasını ortaya koymuştur."

"Van'ı adeta bir sanat galerisine dönüştüreceğiz"

Sürdürülebilir ve rekabetçi bir büyüme için etkili turizm yönetimi, güçlü altyapı, cazip ürün ve etkili tanıtım gibi güçlü adımlarla şehri Türkiye Yüzyılı'na taşıyacaklarını vurgulayan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin de bu yönde atılmış bir diğer büyük adım olarak Van'ın bugününe ve geleceğine hizmet edeceğinin altını çizdi.

Konserlerle, sergilerle, temsil ve gösterimlerle, söyleşiler, atölyeler ve gastronomi etkinlikleriyle dolu dolu geçecek 9 günlük bir festival programının hazırlandığını anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Müziğin her rengini, sahne sanatlarının bütün zenginliğini Vanlılarla buluşturacağız. Ana sahnemizi Atatürk Kültür Parkı'nda kurduk. Oğuzhan Koç, Alişan, Mert Demir, Berdan Mardini, Fatma Turgut, Merve Özbey, Bengü, Cem Adrian ve Ferhat Göçer konserleri burada gerçekleştirilecek. Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi sanatçılarımız ve ayrıca Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüze bağlı koro ve topluluklarımız da farklı festival mekanlarımızda temsil ve konserler gerçekleştirecek.Yine belirlediğimiz festival mekanları ile Van'ı adeta bir sanat galerisine dönüştüreceğiz. Resim ve fotoğraftan hat sanatına, tarihi kıyafetlerden heykel ve dijital yerleştirmelere kadar çok zengin eser ve sanat uygulamalarının yer aldığı sergilerimiz sanatseverleri ağırlayacak."

Festivalde, bilgi, kültür ve deneyime açılan birer kapı olan söyleşi, konferans ve panellerle çok farklı konu ve konuklara yer verdiklerini belirten Ersoy, festival programıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Türk Sineması'nın duayeni, Yeşiçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray'la gerçekleştirilecek söyleşi, sinemaseverler için benzersiz bir tecrübe olacak. Mehmet Nesim Doru, Ali Karadeniz, Halit Yalçın ve Abdulhadi Timurtaş'ın katılacakları 'Klasik Kürtçe Edebiyat ve Kürtçe'nin şaheserleri' etkinliğinde bu coğrafyada dilin eşsiz sanat ürünlerine dönüşümü, edebi değerleri anlatılacak. 'Geleceğe Miras Projesi Konuşmaları', 'Mustafa Mestur'un hikaye ve romancılığı' ve 'şehir sohbetleri' gibi daha nice söyleşi ve etkinlik, farklı konu ve alanlara ilgi duyan, sevdiği yazar ve sanatçıyla buluşmak isteyen insanlarımızı ağırlayacak. Van'da 11 noktayı 'Festival Lezzet Durağı' olarak belirledik. Ziyaretçilerimiz farklı lezzetleri tadarken onların hikayesini de dinleyip öğrenecek. Tadı hem damakta hem akılda kalan bir lezzet deneyimi sunacağız."

"Geldiğimiz noktayla asla yetinmeyeceğiz"

"Bugün turizm noktasında üreten, büyüyen, gelişen, değişen ve bütün bunları sağlayan ciddi adımları atmakla uluslararası alanda öncü ve örnek olan bir Türkiye var" diyen Ersoy, Dünya Turizm Örgütü'nün Türkiye'nin ilk 5 turizm ülkesinden biri olduğunu verilerle ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Turizmin liderlik yarışında değişmez bir aktör konumunda olduklarını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz bu noktayı, elde ettiğimiz kazanımları koruyacak, sürdürülebilirlik ilkeleri temelinde daha fazlası ve daha iyisi için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bunu da ülkemizin bütününü kapsayan bir anlayışla, yerelden genele bütün potansiyelimizi değerlendirme kararlılığıyla gerçekleştireceğiz. Türkiye Kültür Yolu Festivali ile kültürel birikim ve varlığımızı, gelenekselden modern form ve anlayışlara uzanan sanatsal üretim ve uygulamalarımızı yaşatmanın, geliştirme ve zenginleştirmenin benzersiz bir adımını attık. Bu alanlarda ülkemize dair bilinirlik ve farkındalığın, pozitif algı ve ilginin önünü açacak bir marka ortaya çıkardık."

Kültür ve sanatın bir milletin özgün kimliğini ortaya koyan en değerli soyut ve somut ögeleri içinde barındırdığını söyleyen Ersoy, bu bilinçle attıkları adımlar, sağladıkları destekler ve hayata geçirdikleri projelerle bugün kültür sanat alanında sürekli üreten, etkinlik ve izleyici rekorları kıran bir Türkiye'nin olduğunu ifade etti.

Başarıları başlangıç kabul eden bir anlayışla çalıştıklarını vurgulayan Ersoy, "Durmayacağız, yorulmayacağız, geldiğimiz noktayla asla yetinmeyeceğiz. Elde ettiklerimizin ötesine bakmaya, geleceği bugünden, bu andan başlayarak inşa etmeye devam edeceğiz. Bunu da yine milletimizden aldığımız güçle ve daima omuz omuza yürüdüğümüz turizm ve kültür sanat paydaşlarımızla yapacağız." diye konuştu.

Basın toplantısına Vali Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, Cumhurbaşkanı Başkanışmanı Gülşen Orhan ve AK Parti İl Başkanı Emre Güray da katıldı.

Bakan Ersoy ve beraberindekiler, daha sonra Van Müzesi'nde açılan sergileri gezdi, düzenlenen etkinlikleri izledi.