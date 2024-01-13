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Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 sözleşmeli personel alımı yapacak - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 sözleşmeli personel alımı yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı çeşitli ünvan ve pozisyonlara 1629 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular 25 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Başvuru şartları ve aranan nitelikler Bakanlık internet sitesinde yer alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 sözleşmeli personel alımı yapacak
13.01.2024 - 10:40,
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca çeşitli ünvan ve pozisyonlara 1629 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca çocuk gelişimcisi, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli, şoför, bahçıvan, mimar, mühendis, şehir plancısı, arkeolog, müze araştırmacısı, kütüphaneci, tekniker, teknisyen ve restoratör olmak üzere 1629 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Başvurular, 25 Ocak- 8 Şubat tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri, Bakanlığın "www.ktb.gov.tr" internet sitesinde yer alacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 sözleşmeli personel alımı yapacak - Son Dakika


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