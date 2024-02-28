Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ecdat Topraklarına 20 Bin Gıda Koli Gönderdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazanda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere toplam 20 bin gıda kolisini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ecdat yadigarı topraklara gönderdi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, ramazanın yardımlaşmanın da ayı olduğu vurgulandı.
Vakfetmenin, paylaşmanın, dayanışmanın gereği olarak ecdadın ayak bastığı topraklarda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere, ramazan için bugün 20 bin gıda kolisi gönderildiği bildirilen açıklamada, kolilerde un, salça, ayçiçeği yağı, kuru fasulye, makarna, kırmızı mercimek, şehriye, pirinç, tahin helvası, kuru üzüm ve hurma gibi uzun ömürlü tüketim malzemelerinin yer aldığı belirtildi.
"Mazlum coğrafyalara el uzatmaya devam edeceğiz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, yurt dışı yardım kolileri dağıtımını ramazan ayı öncesi geleneksel hale getirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Kazası belasız ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşmasını temenni ediyorum. Tüm mazlum coğrafyalara gücümüz yettiğince el uzatmaya devam edeceğimizi de tekraren belirtmek istiyorum.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak geleneksel olarak yaptığımız yardımlarla Türk-İslam vakıf medeniyetinin ayak izlerinin olduğu topraklardaki kardeşlerimizi unutmadığımızı gösteriyoruz. Vakıflarımız geçmişimizle bugünümüz arasında bir köprü, yüzyıllardır aralıksız devam eden bir hayır kapısı ve dua sebebidir."
Aksu, ecdattan öğrendikleri şiar gereği yardımları yaparken insanların dinine, diline, ırkına ve ideolojisine bakmadıklarını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:
"Bizlere miras kalan yardımlaşma ve dayanışma düsturunu kendimize rehber ediniyoruz. Ecdadımızın dua kapılarının kapanmaması için bizlere miras bıraktığı doğrultuda hayır hizmetlerini yerine getiriyoruz. Bu doğrultuda bu sene de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 4 bin, Bosna Hersek'e 5 bin, Kosova Cumhuriyeti'ne 5 bin, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne 4 bin ve Karadağ'a 2 bin olmak üzere toplam 20 bin gıda kolimizi yerlerine ulaşması için bugün uğurladık. Cenabıallah vakfeden ecdadımızdan razı olsun. Millet olarak yardımlaşma duygumuz artsın, eksilmesin."
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