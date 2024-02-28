Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ecdat Topraklarına 20 Bin Gıda Koli Gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ecdat Topraklarına 20 Bin Gıda Koli Gönderdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ecdat Topraklarına 20 Bin Gıda Koli Gönderdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazanda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere toplam 20 bin gıda kolisini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ecdat yadigarı topraklara gönderdi. Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, yardımların din, dil, ırk ve ideoloji ayrımı yapmadan yapıldığını vurgulayarak, yardımlaşma duygusunun artması temennisinde bulundu.

28.02.2024 14:46  Güncelleme: 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazanda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere toplam 20 bin gıda kolisini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ecdat yadigarı topraklara gönderdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, ramazanın yardımlaşmanın da ayı olduğu vurgulandı.

Vakfetmenin, paylaşmanın, dayanışmanın gereği olarak ecdadın ayak bastığı topraklarda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere, ramazan için bugün 20 bin gıda kolisi gönderildiği bildirilen açıklamada, kolilerde un, salça, ayçiçeği yağı, kuru fasulye, makarna, kırmızı mercimek, şehriye, pirinç, tahin helvası, kuru üzüm ve hurma gibi uzun ömürlü tüketim malzemelerinin yer aldığı belirtildi.

"Mazlum coğrafyalara el uzatmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, yurt dışı yardım kolileri dağıtımını ramazan ayı öncesi geleneksel hale getirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kazası belasız ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşmasını temenni ediyorum. Tüm mazlum coğrafyalara gücümüz yettiğince el uzatmaya devam edeceğimizi de tekraren belirtmek istiyorum.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak geleneksel olarak yaptığımız yardımlarla Türk-İslam vakıf medeniyetinin ayak izlerinin olduğu topraklardaki kardeşlerimizi unutmadığımızı gösteriyoruz. Vakıflarımız geçmişimizle bugünümüz arasında bir köprü, yüzyıllardır aralıksız devam eden bir hayır kapısı ve dua sebebidir."

Aksu, ecdattan öğrendikleri şiar gereği yardımları yaparken insanların dinine, diline, ırkına ve ideolojisine bakmadıklarını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Bizlere miras kalan yardımlaşma ve dayanışma düsturunu kendimize rehber ediniyoruz. Ecdadımızın dua kapılarının kapanmaması için bizlere miras bıraktığı doğrultuda hayır hizmetlerini yerine getiriyoruz. Bu doğrultuda bu sene de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 4 bin, Bosna Hersek'e 5 bin, Kosova Cumhuriyeti'ne 5 bin, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne 4 bin ve Karadağ'a 2 bin olmak üzere toplam 20 bin gıda kolimizi yerlerine ulaşması için bugün uğurladık. Cenabıallah vakfeden ecdadımızdan razı olsun. Millet olarak yardımlaşma duygumuz artsın, eksilmesin."

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sinan Aksu, Vakıf, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ecdat Topraklarına 20 Bin Gıda Koli Gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İmamoğlu mu Kurum mu? İşte seçime 1 ay kala yapılan anketten çıkan sonuç
    15:34 İmamoğlu mu Kurum mu? İşte seçime 1 ay kala yapılan anketten çıkan sonuç

    ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından yapılan ankete göre, İstanbul'da bir yerel seçim olsa, Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında büyük bir rekabet yaşanacağı ortaya çıktı. Ankete katılanların %41.9'u İmamoğlu'na, %40.8'i ise Kurum'a oy vereceğini belirtti.

  • Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki futbol kariyeri tartışmalı bir olayla gölgeleniyor
    15:21 Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki futbol kariyeri tartışmalı bir olayla gölgeleniyor

    Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla oynadığı maçta yaptığı tepki nedeniyle Suudi Arabistan Ligi Etik ve Disiplin Komitesi'ne sevk edildi. Verilecek ceza, en az 2 maçlık men ve para cezasını içerebilir.

  • Kırmız ette fiyatlar neden artıyor?
    15:21 Kırmız ette fiyatlar neden artıyor?

    Kırmızı et fiyatlarındaki artış, ilçeler arasında fiyat farklarını ortaya çıkarırken vatandaşlar, özellikle yakında başlayacak Ramazan ayı öncesi tekrar bir zamla karşılaşmaktan endişeleniyor. Et fiyatlarındaki fahiş artışın sebebi olaraksa Türkiye'deki hayvan varlığındaki azalış ve tekelleşme olarak gösteriliyor.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki gençlerden birine kızdı: Önce dinlemesini öğren
    15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki gençlerden birine kızdı: Önce dinlemesini öğren

    Kütahya'da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki gençlerden birine sinirlendi. Erdoğan, sık sık sözünü kesen gence, "Delikanlı önce dinlemesini öğren" diyerek çıkıştı.

  • Seçim meydanında hesap yaptı! Erdoğan'dan
    14:52 Seçim meydanında hesap yaptı! Erdoğan'dan "Emekliye 10 bin lira seyyanen zam yapılsın" tezini çürüten sözler

    Partisinin Kütahya mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliye 10 bin lira seyyanen zam yapılsın" diyenlere yanıt verdi. Böyle bir zammın ülke ekonomisine etkilerini hesap eden Erdoğan, "Birileri çıkıp 10 bin lira seyyanen ekleyelim diye emeklileri tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. Bunu eklemek demek 1.7 trilyon lira eklemek demek. Devlet çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek bu ilave gideri ancak karşılayabiliriz" ifadelerini kullandı.

  • Bursa'da kadınlar bir gün boyunca etkinlik yaparken erkeklere sokağa çıkma yasağı uygulanıyor
    14:44 Bursa'da kadınlar bir gün boyunca etkinlik yaparken erkeklere sokağa çıkma yasağı uygulanıyor

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Dipsizgöl Mahallesi'nde geçmişte uygulanan ancak zamanla unutulan bir gelenek, 4 yıldır yeniden yapılmaya başlandı. Kadınlar köy kahvesinde ve köy meydanında bir gün boyunca vakit geçirirken, erkeklere sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu ilginç gelenek, TÜBİTAK'ın da ilgisini çekti ve önümüzdeki hafta Eskişehir'de bölge finallerinde değerlendirmeye girecek.

  • Rüya Coriç Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oluyor
    14:41 Rüya Coriç Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oluyor

    Güzel oyuncu Rüya Coriç, Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil oluyor. Coriç dizide Rüzgar'ın eski sevgilisi Sibel rolünü oynayacak.

  • Can Uzun, Türkiye Milli Takımı için tercihini yaptı
    14:34 Can Uzun, Türkiye Milli Takımı için tercihini yaptı

    Bundesliga 2'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki yıldız adayı Can Uzun, Türkiye Milli Takımı için tercihini yaptı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Uzun'u 22 Mart'taki Macaristan ve 26 Mart'taki Avusturya ile yapılacak özel karşılaşmalar için aday kadroya çağırmayı planlıyor.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin de aday çıkardığı Kütahya'da seçmenlerden böyle oy istedi
    14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin de aday çıkardığı Kütahya'da seçmenlerden böyle oy istedi

    Yerel seçim çalışmaları kapsamında ittifak ortağı MHP'nin de aday çıkardığı Kütahya'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kütahya'da 31 Mart seçimleri için adaylarımızı Cumhur İttifakı olarak ortak göstermedik. Eser ve hizmet siyasetinde yarışmak için ayrı adaylarla seçime girdik. Hangi partiye mensup olursa olsun bu ülkenin her bireyinin bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var" dedi.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 15:53:46. #1.12#
SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ecdat Topraklarına 20 Bin Gıda Koli Gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement