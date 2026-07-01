Kültürel Miras Dijitalleşiyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) yürütücülüğünde, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanında İş Birliği Ortaklıkları (KA220-HED) kapsamında yürütülen "Innovative Tools to Digitize the East and West Cultural Heritage: A Digital Game Design Methodology Guide" başlıklı uluslararası projenin çıktıları kamuoyuyla paylaşıldı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen çoğaltıcı tanıtım toplantısında, yaklaşık 400 bin avro bütçeyle 30 ay süresince yürütülen proje kapsamında geliştirilen yöntemler, eğitim içerikleri ve elde edilen sonuçlar tanıtıldı.

Proje kapsamında, Doğu ve Batı kültürel mirasının dijital ortamda korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamak amacıyla disiplinlerarası ve uluslararası iş birliğiyle dijital oyun tasarım süreçlerine yönelik örnek metodoloji ve rehber hazırlandı.

Hazırlanan rehberin, kültürel miras, eğitim teknolojileri ve dijital oyun tasarımı alanlarında yürütülecek akademik ve uygulamalı çalışmalara katkı sunmasının hedeflendiği belirtildi.

Projenin ortakları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, İtalya'dan Floransa Üniversitesi, İspanya'dan Katalonya Politeknik Üniversitesi, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, Ukrayna'dan Non Formal Education for Youth Association ile Türkiye'den Fırsat Eşitliği ve Sürdürülebilir Gelecek Derneği yer aldı.

Çevrim içi toplantıda proje ortakları tarafından geliştirilen dijital oyun tasarımı metodolojisi, eğitim içerikleri ve proje çıktıları katılımcılarla paylaşılırken, kültürel mirasın dijital teknolojiler aracılığıyla korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında uluslararası iş birliklerinin önemine vurgu yapıldı.

Proje sonuçlarının, kültürel mirasın dijitalleştirilmesi alanında yürütülecek yeni araştırma ve uygulamalara rehberlik etmesinin beklendiği ifade edildi.

Toplantıya Bahçeşehir Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesinden akademisyenler ile öğrencilerin yanı sıra, dijital oyun tasarımı, kültürel mirasın korunması ve dijitalleştirilmesi alanlarında çalışan meslek profesyonelleri katıldı.