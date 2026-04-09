Kültürel Mirasın Korunması İçin Restorasyon Çalışmaları - Son Dakika
Kültürel Mirasın Korunması İçin Restorasyon Çalışmaları

09.04.2026 12:50
Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzelerde restorasyon ve konservasyon çalışmalarıyla eserlerin korunmasını sağlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzelerde bilimsel yöntemler ve özgün malzemeye uygun tekniklerle yürütülen restorasyon ve konservasyon çalışmalarıyla eserlerin korunmasının ve yeniden ziyaretçilerle buluşturulmasının hedeflendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kültür varlıklarının korunmasına yönelik çalışmalar, müzelerde yürütülen kapsamlı restorasyon ve konservasyon uygulamalarıyla kesintisiz şekilde devam ediyor.

Bilimsel yöntemler ve özgün malzemeye uygun tekniklerle gerçekleştirilen çalışmalarla, eserlerin hem korunması hem de yeniden ziyaretçiyle buluşması amaçlanıyor.

Bu kapsamda İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonunda yer alan ahşap lahitler, müzenin teşhir ve tanzim çalışmalarıyla eş zamanlı olarak restorasyon sürecine alındı.

Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı uzmanları tarafından yürütülen çalışmalarda, eserlerin mevcut durumları ayrıntılı şekilde belgelenerek gerekli müdahaleler gerçekleştirildi. Konservasyon sürecinde, farklı ışık teknikleri kullanılarak yapılan fotoğraflama çalışmalarıyla bozulmalar kayıt altına alındı.

Ardından özgün malzemeye uyumlu sağlamlaştırma uygulamaları gerçekleştirilirken eksik bölümlerde dolgu ve rötuş işlemleri yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından eserler yeni vitrinlerinde sergilenmek üzere hazırlık sürecine alındı.

Çalışmalar, Türkiye'nin kültürel mirasının korunmasında önemli rol oynuyor

Restorasyon çalışmalarında arkeolojik eserlerin yanı sıra müzelere ait tekstil eserler de kapsamlı bir konservasyon sürecinden geçirildi.

Bu doğrultuda Kocaeli Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesine ait halılar ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Müzesine ait sancak üzerinde yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Belgeleme, temizlik ve yüzey düzleştirme işlemlerinin ardından eksik bölgeler uygun malzemelerle tamamlandı. Eserler, koruma standartlarına uygun şekilde asitsiz kutular içinde paketlenerek ait oldukları müzelere nakledildi ve yeniden sergilenmeye hazır hale getirildi.

Yürütülen restorasyon ve konservasyon çalışmaları, kültür varlıklarının özgün yapısını koruyarak gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefliyor. Bilimsel yöntemler ve uzman ekiplerin titiz çalışmalarıyla sürdürülen bu süreç, Türkiye'nin kültürel mirasının korunmasında önemli rol oynuyor.

"Çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuya ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Gerçekleştirilen çalışmalara dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"Kültür varlıklarımızın korunması ve geleceğe aktarılması için restorasyon ve konservasyon çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. İstanbul Arkeoloji Müzelerimize ait ahşap lahitlerde ve tekstil eserlerde, bilimsel yöntemler ve özgün malzemeye uygun uygulamalarla çalışmalarımızı sürdürüyor, eserlerimizi yeniden sergilenmeye hazırlıyoruz. Farklı müzelerimize ait eserlerin aslına uygun şekilde korunarak geleceğe taşınmasını sağlayan tüm Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kültürel Mirasın Korunması İçin Restorasyon Çalışmaları - Son Dakika

SON DAKİKA: Kültürel Mirasın Korunması İçin Restorasyon Çalışmaları - Son Dakika
