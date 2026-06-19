Kültürlerarası Yolculuk Sergisi Tekirdağ'da - Son Dakika
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Kültürlerarası Yolculuk Sergisi Tekirdağ'da

Kültürlerarası Yolculuk Sergisi Tekirdağ\'da
19.06.2026 09:59
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Marmaraereğlisi'nde gerçekleştirilen sergi ve defile, öğrencilerin farklı kültürleri tanıtmasını sağladı.

Tekirdağ Marmaraereğlisi ilçesi Hacı Mehmet Söylemez Anaokulu tarafından yürütülen "Dünya Ülkeleri Projesi" kapsamında hazırlanan "Kültürlerarası Yolculuk Sergisi ve Defilesi" gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilerin farklı ülke ve kültürleri tanıtan çalışmaları sergilendi.

Çeşitli ülkelerin geleneksel kıyafetlerinden oluşan defile de katılımcıların beğenisine sunuldu.

Etkinlikte öğrenciler tarafından hazırlanan sergi gezilirken, farklı ülkelerin kültürlerini yansıtan kostümlerle gerçekleştirilen defile izleyicilerden alkış aldı.

Okul Müdürü Reyhan Özen, programda yaptığı konuşmada, yıl boyunca yürütülen "Dünya Ülkeleri" projesi kapsamında hazırlanan "Maarifin Kalbinde Dünyayı Geziyoruz" adlı defile ve serginin öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunduğunu söyledi.

Eğitimin yalnızca sınıf ortamında gerçekleşen bir süreç olmadığını belirten Özen, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine ve farklı yönlerini ortaya koymalarına imkan sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Özen, proje kapsamında öğrencilerin farklı kültürleri tanıma fırsatı bulduğunu dile getirerek, "Çocuklarımızın kültürel çeşitliliğe yönelik farkındalık kazanmalarını, empati, saygı, sevgi, iş birliği ve barış gibi evrensel değerleri erken yaşlarda içselleştirmelerini hedefledik." dedi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kültürlerarası Yolculuk Sergisi Tekirdağ'da - Son Dakika

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