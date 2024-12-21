Kulu'da 74 Yaşındaki Kadın Ölü Bulundu

Konya'nın Kulu ilçesinde yalnız yaşayan 74 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.
Kozanlı Mahallesi'ndeki müstakil evde yalnız yaşayan H.T'nin evde hareketsiz yattığı gören komşusu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından H.T'nin cenazesi, otopsi yapılması üzere hastane morguna götürüldü.
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