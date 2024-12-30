Konya'nın Kulu ilçesinde 81 yaşındaki Fadime Dölek, evinde ölü bulundu.
Kemaliye Mahallesi'ndeki müstakil evinde yalnız yaşayan Dölek'ten haber alamayan yakınları, polise haber verildi.
Adrese, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Dölek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Dölek'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Kulu'da 81 Yaşındaki Kadın Ölü Bulundu - Son Dakika
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