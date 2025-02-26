Kulu'da Balkonundan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde apartmanın ikinci katından düşen kadın, hayatını kaybetti.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonundan düşen S.B. (63) ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ardından Konya kent merkezindeki bir hastaneye sevk edilen kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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