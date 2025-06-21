Konya'nın Kulu ilçesinde buğday ekili arazide yangın çıktı.
Onatçılı Yaylası'nda Murat Çetin'e ait buğday ekili tarladan dumanlar yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında 35 dönüm ekili alanın etkilendiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kulu'da Buğday Tarlasında Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?