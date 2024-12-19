Konya'nın Kulu ilçesinde iki farklı trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.
Konya- Ankara kara yolunda etkili olan sis nedeniyle, Ömeranlı Kavşağında 06 EAA 870 plakalı otomobil, kamyonete arkadan çarptı.
Ankara Caddesi Öğretmenevleri Kavşağı'nda ise hafif ticari araca, otomobil arkadan çarptı.
İki kazada yaralanan otomobil sürücüleri, Kulu Devlet Hastanesine kaldırdı.
Son Dakika › Güncel › Kulu'da İki Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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