Kulu'da Motosiklet Hırsızları Tutuklandı

Konya'nın Kulu ilçesinde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Kulu'nun farklı noktalarında meydana gelen 3 farklı motosiklet hırsızlığıyla ilgili yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından Kulu Adliyesi'ne götürülen şüpheliler, M.B. ve N.K. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Çalınan 3 motosiklet de bulunarak, ekipler tarafından sahiplerine teslim edildi.
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