Kulu'da Motosiklet Hırsızları Tutuklandı - Son Dakika
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Kulu'da Motosiklet Hırsızları Tutuklandı

Kulu'da yapılan operasyonla 3 motosiklet hırsızlığına karışan 2 zanlı tutuklandı, motosikletler bulundu.

23.11.2024 22:47
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Konya'nın Kulu ilçesinde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kulu'nun farklı noktalarında meydana gelen 3 farklı motosiklet hırsızlığıyla ilgili yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kulu Adliyesi'ne götürülen şüpheliler, M.B. ve N.K. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Çalınan 3 motosiklet de bulunarak, ekipler tarafından sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kulu'da Motosiklet Hırsızları Tutuklandı - Son Dakika

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