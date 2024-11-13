Kulu'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Kulu'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde motosiklet, otomobille çarpıştı; sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlikte!

13.11.2024 14:49
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Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza anındaki o görüntüler güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dün gerçekleşen kazada sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 BBC 815 plakalı otomobil, Ankara - Konya kara yolunun 130'uncu kilometresindeki Ömeranlı Mahallesi Kavşağı'nda, Murat D.'nin (18) kullandığı plakasız motosikletle çarpışmıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunda kırıkları olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Delen, ambulansla Kulu Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anını gösteren güvenlik kamerası görüntülerinde, motosiklet sürücüsünün kısa süreyle ışıklarda durup bekledikten sonra hareket etmesi ve otomobille çarpışması görülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kulu'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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