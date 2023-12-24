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Kulu'da temizlik işçisi soba patlaması sonucu ağır yaralandı - Son Dakika
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Kulu'da temizlik işçisi soba patlaması sonucu ağır yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde bir temizlik işçisi, tiner dökerek tutuşturmak istediği sobanın patlaması sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Kulu\'da temizlik işçisi soba patlaması sonucu ağır yaralandı
24.12.2023 - 17:10,  Güncelleme: 17:11
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KONYA'nın Kulu ilçesinde Tuğba Y. (28), temizlik yaptığı iş yerinde tiner dökerek tutuşturmak istediği sobanın patlaması sonucu ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde Küçük Sanayi Sitesindeki bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Tuğba Y., temizlik yaptığı iş yerinde tiner dökerek sobayı tutuşturmak istedi. Soba da patlayıp alev aldı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun bir bölümünde yanıklar oluşan Tuğba Y., ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Tuğba Y., ilk tedavisinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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