Kulu'da Tır Sürücüsü Kalp Krizi Geçirdi
Kalp krizi geçiren tır sürücüsü kaza yaptı, hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçirmesi sonucu kaza yapan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Mehmet Baydemir (52) yönetimindeki 54 RL 307 plakalı tır, Aksaray-Ankara kara yolundaki Kulu Kavşağı'nda, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Baydemir, Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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