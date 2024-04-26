Kulu'da yapılan denetimlerde 11 sürücü trafikten men edildi, 28 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika
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Kulu'da yapılan denetimlerde 11 sürücü trafikten men edildi, 28 bin lira ceza uygulandı

Kulu\'da yapılan denetimlerde 11 sürücü trafikten men edildi, 28 bin lira ceza uygulandı

Konya'nın Kulu ilçesindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte rahatsızlık veren sürücülere karşı işlek caddelerde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde 11 motosiklet trafikten men edilirken, 28 bin lira cezai işlem uygulandı. Ekipler, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

26.04.2024 12:44
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Konya'nın Kulu ilçesindeki denetimlerde 11 sürücü trafikten men edildi, 28 bin lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte rahatsızlık veren sürücülere karşı işlek caddelerde denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimde 11 motosiklet trafikten men edilirken, 28 bin lira cezai işlem uygulandı.

Ekipler, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kulu'da yapılan denetimlerde 11 sürücü trafikten men edildi, 28 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika

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