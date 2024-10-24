Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önceden suç kaydı olan çorbacı lakaplı H.Ö'nün bindiği otomobili Kemaliye Mahallesinde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, payp (uyuşturucu içiminde kullanılan aparat) ve uyuşturucu emdirilmiş tütün ele geçirildi.
Sürücü Ş.D. ile otomobilde bulunan H.Ö, S.U. ve M.İ. gözaltına alındı.
İfadeleri alınan Ş.D, S.U. ve M.İ. serbest bırakılırken H.Ö'den uyuşturucu aldığı belirlenen 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından H.Ö. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kulu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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