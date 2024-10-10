Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangında, ağıl ve müştemilat kullanılamaz hale geldi.
Yazıçayır Mahallesi'ndeki müştemilat ve ağılda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yayılan ve bitişikteki müstakil eve de sıçrayan yangın, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangında müştemilat ve ağılın tamamen kullanılmaz hale geldiği, müstakil evde hasar oluştuğu görüldü.
Son Dakika › Güncel › Kulu'da Yangın: Ağıl ve Müştemilat Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?