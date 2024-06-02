Kulu'da yapılan yol uygulamalarında kusurlu sürücülere 484 bin TL para cezası kesildi - Son Dakika
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Kulu'da yapılan yol uygulamalarında kusurlu sürücülere 484 bin TL para cezası kesildi

Kulu\'da yapılan yol uygulamalarında kusurlu sürücülere 484 bin TL para cezası kesildi

Konya'nın Kulu ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından yapılan yol uygulamalarında, trafik kurallarına uymayan, ehliyetsiz kullanan, gürültülü araç kullanan, evrak eksiği olan, drift yapan, ters yönde ilerleyen toplam 202 araç sürücüsüne toplamda 484 bin Türk lirası para cezası uygulandı.

02.06.2024 10:53
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Konya'nın Kulu ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından yapılan yol uygulamalarında kusurlu sürücülere 484 bin Türk lirası para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin, ilçenin çeşitli bölgelerinde 4 gün bıyunca yaptığı gündüz uygulamalarında, trafik kurallarına uymayan, ehliyetsiz kullanan, gürültülü araç kullanan, evrak eksiği olan, drift yapan, ters yönde ilerleyen toplam 202 araç sürücüsüne toplamda 484 bin Türk lirası para cezası uygulandığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kulu'da yapılan yol uygulamalarında kusurlu sürücülere 484 bin TL para cezası kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kulu'da yapılan yol uygulamalarında kusurlu sürücülere 484 bin TL para cezası kesildi - Son Dakika
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