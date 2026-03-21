Kulu\'da Yaya Tarih Oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde cipin çarptığı yaya, hastanede hayatını kaybetti.
Ö.Y. idaresindeki 42 ATG 956 plakalı cip, Ankara-Konya kara yolu Ankara Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Yorulmaz'a (60) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Yorulmaz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.
