Kum-Çakıl Ocağı Ruhsatı İptal Edildi - Son Dakika
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Kum-Çakıl Ocağı Ruhsatı İptal Edildi

16.07.2026 16:55
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Mahkeme, çevresel riskler ve arkeolojik sit alanı görüşü alınmadığı için ruhsatı iptal etti.

Haber: Buse ÖZBEY

(AFYONKARAHİSAR) - Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi Doğancık Köyü'ndeki Dort Deresi'nde verilen kum-çakıl ocağı işletme ruhsatını iptal etti. Daire, ruhsat sürecinde arkeolojik sit alanına ilişkin görüş alınmadığını belirterek, işlemin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

Bölge halkı, Doğancık Köyü Dort Deresi mevkisinde devletin hüküm ve tasarrufu altındaki dere yatağında Ali Afyon adına Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından beş yıl süreyle verilen I-A grubu kum-çakıl ocağı işletme ruhsatının iptali istemiyle Afyonkarahisar İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

Afyonkarahisar İdare Mahkemesi davayı reddetti, istinaf başvurusu da ilk aşamada reddedildi ancak Danıştay 8. Dairesi'nin bozma kararı üzerine dosyayı yeniden inceleyen Konya Bölge İdare Mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararını kaldırarak ruhsatı iptal etti.

Kararda, Maden Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca I-A grubu maden ruhsatları verilmeden önce yalnızca MAPEG ve diğer ilgili kurumların değil, gerekli tüm kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünün alınmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

ÇEVRESEL RİSKLER GÖZARDI EDİLMİŞ

Dosyada, davacıların, "ruhsat sahasının Eber Gölü ve Karamık Gölü'nü, tarım alanlarını ve arkeolojik sit alanlarını olumsuz etkileyeceğini, ÇED sürecinin işletilmediğini ve çevresel risklerin göz ardı edildiğini" ileri sürdüğü belirtildi.

Mahkeme, ruhsat sahasına yakın Yazırlarkayası mevkisinin 2019 yılında 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı ilan edildiğine dikkati çekerek, ruhsat verilmeden önce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan görüş alınmadığını tespit etti. Mahkeme, Valilik komisyonunda arkeolog bulunmasının bu eksikliği gidermeyeceğini belirten daire, ilgili kurumun görüşünün bizzat alınmasının zorunlu olduğuna hükmetti.

Kaynak: ANKA

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