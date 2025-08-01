Silivri'de kum ocağında göçük altında kalan işçinin cansız bedeni arama çalışmalarının 4. gününde bulundu.
Büyükkılıçlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren kum ocağında 29 Temmuz'da göçük altında kalan Türkmenistan uyruklu Mansur A'nın (46) cesedi, arama kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Mansur A'nın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Kum ocğında göçük: İşçinin cesedi bulundu - Son Dakika
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