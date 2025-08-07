Kum Yüklü Kamyon Devrildi, Son Anda Kurtulma Anı Güvenlikte

BURSA'nın İnegöl ilçesinde rampa çıkarken geri kayan kum yüklü kamyon, bir sitenin duvarına çarparak devrildi. Site önündeki bir kişi, kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf K. (45) yönetimindeki 49 DC 275 plakalı kum yüklü kamyon yokuşu çıkarken geri kaydı. Geriye doğru hızla ilerleyen kamyonun şoförü Yusuf K. araçtan atladı. Kamyon, bir sitenin duvarına çarparak devrildi. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, site önüne kaldırımda duran bir kişinin, hızla gelen kamyonu görüp kaçarak, altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Yaralanan sürücü ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.