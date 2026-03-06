Kuma Gömülen İşçi Kurtarıldı - Son Dakika
Kuma Gömülen İşçi Kurtarıldı

Kuma Gömülen İşçi Kurtarıldı
06.03.2026 10:52
Besni'de betondan santrali işçisi kum eleme makinesinde beline kadar kuma gömülerek kurtarıldı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde beton santralinde beline kadar kuma gömülen işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sayören köyünde meydana geldi. Beton santralinde kum eleme makinesinin içerisinde bulunan kuma gömülen H.D.'nin sesini duyan arkadaşları çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından beline kadar kuma gömülen H.D., sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürülen H.D., tedaviye altındı. H.D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

