Kumar Bağımlılığını Yenen S.S: YEDAM Hayatımı Değiştirdi

20.08.2025 11:20
15 yıl kumar bağımlılığından kurtulan S.S, YEDAM destekle yeni bir hayata adım attı.

Van'da 15 yıl süren kumar bağımlılığından Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destekle kurtulan S.S, yeni bir hayata adım atmanın sevincini yaşıyor.

Küçük yaşlarda arkadaşlarına ve çevresine özenerek kumar oynamaya başlayan 32 yaşındaki S.S, ilerleyen zamanlarda bağımlı hale geldi.

Evlenme sürecinde kumara ara vermeye çalışan S.S, birçok yere başvurmasına rağmen bu bağımlılığından kurtulmayı başaramadı.

Kazandığı parayı kumarda kaybeden, giderek yalnızlaştığını ve ailesiyle arasının bozulduğunu fark eden S.S, bağımlılıktan kurtulmak için yeniden girişimde bulundu.

Hastanede ilaç tedavisine başlayan ve doktorların tavsiyesiyle 4 yıl önce YEDAM'a başvuran S.S, burada rehabilitasyon çalışmalarının ardından kendisine yeni bir hayat inşa etmeye başladı.

Bağımlılıktan kurtulmanın ve ailesiyle mutlu bir yuva kurmanın sevincini yaşayan S.S, hayata yeniden başlamak isteyenlere YEDAM'a gelmeleri tavsiyesinde bulundu.

"İyi ki de YEDAM'a geldim"

Bağımlılıktan kurtulan S.S, AA muhabirine, kumarı hayatından tamamen çıkardığını, YEDAM'da rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini söyledi.

15 yıl kumar oynadığını anlatan S.S, şunları kaydetti:

"Çevrem futbolla ilgileniyordu, ben de bu nedenle kupon yaparak kumara başladım. Yıllarca bu böyle devam etti ve daha sonra evlilik sürecine girdiğim için ara verdim. Sonra tekrar başladım ve tavsiyeler üzerine YEDAM'a geldim. İşin içinden çıkamıyordum. Kumar itibarımı, insanların bana olan saygısını, alın terimi aldı. Çalışarak kazandığım parayı kumara yatırıyordum, ailemle aram bozuldu. Eşim mahkemeye başvurdu, uzaklaştırma cezası aldım. Çocuklarımı göremez duruma geldim. Tüm bunlar birleşince içinden çıkamaz bir hal almıştım."

"YEDAM, bana, eşimi, çocuklarımı ve ailemi verdi"

Tavsiyeler üzerine başvurduğu YEDAM sayesinde hayatının değiştiğini dile getiren S.S, "4 yıldır her hafta geliyorum. Tedavilere katılıyorum, danışmanımın bana verdiği dersleri yapıyorum. Bana söylenenleri sosyal hayatımda uygulamaya çalışıyorum. İyi ki de YEDAM'a geldim. Hastanelere, psikologlara gittim ama hiçbiri bana YEDAM kadar iyi gelmedi. Burada bir aile gibiyiz, beni anlayan tek yer Yeşilaydı. Eşime anlatamadıklarımı Yeşilay ile paylaştım." ifadelerini kullandı.

Bağımlılıktan kurtulmak isteyenleri YEDAM'a davet eden S.S, "Buraya gelenler hiçbir şeyi gizlemeden ne varsa açık açık söylesinler çünkü gizlilik bağımlılığı besler. YEDAM, bana, eşimi, çocuklarımı ve ailemi verdi. Kumarı bıraktıktan sonra araba aldım ve ev almak için de başvuru yaptım." dedi.

"Danışanlarımızı uzun süre takip ediyoruz"

YEDAM'da uzman klinik psikolog Hatice İnci ise alkol, madde, kumar, teknoloji ve tütün bağımlılığı konularında ilaçsız ve ücretsiz tedavi hizmeti verdiklerini söyledi.

Gizlilik esasına göre çalışma yürüttüklerini ifade eden İnci, "Tedavide masanın üç ayağı var, tıbbi, psikolojik ve sosyal destekle birlikte tedavi süreçlerini devam ettiren kişilerin, bağımlılıklarında düşüş gözlemlenmektir. Bundan dolayı danışanlarımızı uzun süre takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

