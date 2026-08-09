Kümbet Yaylası\'nda 32. Kültür ve Sanat Festivali

Giresun'un Dereli ilçesi Kümbet Yaylası'nda "32. Uluslararası Dereli Kümbet Kültür ve Sanat Festivali" gerçekleştirildi.

Yaylanın Aymaç mevkisinde düzenlenen festivalde katılımcılar, horon ve Giresun karşılaması oynayarak doyasıya eğlendi.

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, AA muhabirine, önceki yıllarda çeşitli nedenlerle ara verilen festivale yöre halkının özlem duyduğunu söyledi.

Bu nedenle bu yılki festivale ilginin yüksek olduğunu belirten Şenlikoğlu, Kümbet Yayla Festivali'nin, Giresun ve Doğu Karadeniz'in önemli doğa festivallerinin başında geldiğini ifade etti.

Şenlikoğlu, organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Festivale katılan Muhammet Bay da insanların festival sayesinde birbirini tanıma ve kaynaşma fırsatı bulduğunu vurgulayarak, "Gurbetten sılaya insanlar burada buluşuyor ve eğleniyor. İnsanlar 5-10 yıldır görmediği dostlarıyla burada bir araya geliyor." dedi.

Gülhan Gam ise çocukluk yaşlarından bu yana festivale katıldığını dile getirerek, etkinliğin eğlenceli geçtiğini ve katılan herkesin hoş vakit geçirdiğini anlattı.

Bekir Dikmen de festivalin birlik, beraberlik ve kardeşliği ifade ettiğini kaydetti.