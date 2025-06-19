Giresun'un 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'nda uçurtma şenliği düzenlendi.

Dereli Kaymakamlığı koordinesinde Koçkayası mevkisinde organize edilen etkinlikte uçurtmalar öğrencilerin ellerinde havalanarak gökyüzünü renklendirdi.

Çeşitli yarışmaların gerçekleştirildiği etkinlikte öğrenci ve velileri horon oynayarak eğlendi.

Kaymakam Emrah Azman, yaptığı açıklamada, doğayla iç içe olan bu tür etkinliklerin çocukların gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğin ilçenin doğal güzelliklerini tanıtmak ve öğrencilerin sosyal yönlerini desteklemek amacıyla geleneksel hale getirilmesi planlanıyor.