KÜME, 'Tecrübe' sergisini Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te ziyaretçilerle buluşturdu - Son Dakika
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KÜME, 'Tecrübe' sergisini Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te ziyaretçilerle buluşturdu

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KÜME, \'Tecrübe\' sergisini Şanlıurfa\'daki TEKNOFEST\'te ziyaretçilerle buluşturdu
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Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki TEKNOFEST Güneydoğu'da KÜME Vakfı, 'Tecrübe' sergisini ziyaretçilerle buluşturdu. Vakıf yönetim kurulu üyesi Dr. Nihal Fırat Özdemir, serginin insanın bilme yolculuğu olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'da kapılarını açan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından hazırlanan "Tecrübe" sergisi, ziyaretçiyle buluştu.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festivalde KÜME Vakfı "Tecrübe" sergisini ziyaretçilerle buluşturdu.

Vakfın yönetim kurulu üyesi Dr. Nihal Fırat Özdemir, AA muhabirine, serginin insanlığın hallerini bir arada sunduğunu söyledi.

TEKNOFEST'in önemine değinen Özdemir, "Gençler bu alanda fikirlerini, projelerini ortaya koyuyor. Biz de istedik ki geçmişi de bu ilmeğe bağlayalım. Biz geçmişte nasıldık? Kendimize bir ayna tutalım. Nasıl düşünüyorduk? Neyi başardık, neyi başarmadık? Nasıl bir yol izledik? Bunları da sunalım ve bu alanda hepsi bir arada bulunsun istedik. Kültür Medeniyet Vakfı bu amaçla tecrübe sergisini ortaya koydu." diye konuştu.

Mezopotamya topraklarının bilim ve düşünce ışığının yükseldiği yerler olduğunu ifade eden Özdemir, sergiye ilişkin şunları kaydetti:

"Bu sergi insanın aslında bilme yolculuğu. Nasıl bildik, nereden başladık? Bu yolculukta ilk başta karşımıza dünyayı merak etmek, doğayı merak etmek çıkıyor ve bu merakın karşılığında neler ürettik? Yani aslında neyi tecrübe ettik, neyi gözlemledik, deneyimledik, neyi bilgi olarak depoladık ve nesilden nesile aktardık. Hangi bilgileri de alete dönüştürdük? Bu sergiyi gezdiğinizde bunun bazı kilometre taşlarını göreceksiniz. Mesela bir tekerleği göreceksiniz, bir usturlabı göreceksiniz, bir halı dokuma tezgahını göreceksiniz ve halı dokuma tezgahından kodlamaya nasıl geçiş yapılır bunun hayalini kuracaksınız baktığınız örneklerle. Yani burası hem aslında müşahede hem de deneyim alanı."

Kaynak: AA
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