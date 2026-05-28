Kumluca\'da Bayram Coşkusu

28.05.2026 22:18
Kumluca'da bayramlaşma töreni düzenlendi, protokol ve vatandaşlar bir araya geldi.

Kumluca ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda ilçe protokolü ile vatandaşlar bayramlaştı.

Kumluca Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Kaymakam Bahadır Güneş, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaşarak Kurban Bayramı'nı kutladı.

Meydanda düzenlenen etkinlikte katılımcılara bayram şekeri, tatlı ve çay ikram edildi.

Kaymakam Bahadır Güneş ve beraberindeki protokol üyeleri, bayramlaşma programının ardından Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kumluca Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretlerde görev başındaki güvenlik güçleri, sağlık çalışanları ve hastaların bayramı kutlandı.

Kaynak: AA

