Kumluca'da DSİ köprü çalışması 15 Ekim'de bitiyor, Turizm Caddesi açılacak - Son Dakika
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Kumluca'da DSİ köprü çalışması 15 Ekim'de bitiyor, Turizm Caddesi açılacak

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Kumluca\'da DSİ köprü çalışması 15 Ekim\'de bitiyor, Turizm Caddesi açılacak
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Kumluca'da DSİ'nin Üleşik Deresi'ndeki köprü çalışmasının 15 Ekim'de tamamlanarak Turizm Caddesi'nin yeniden ulaşıma açılması planlanıyor. Kaymakam Bahadır Güneş, çalışmanın kış aylarında sel ve su baskınlarını önlemeye katkı sağlayacağını belirtti.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Üleşik Deresi'nde yürütülen dere ıslah çalışmaları kapsamında yapımı süren köprüde sona gelindi.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, DSİ tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Güneş, özellikle kış aylarında yaşanabilecek sel ve su baskınlarının önlenmesi açısından çalışmaların önem taşıdığını belirtti.

Akmaz Kavşağı'nda yapımı devam eden köprü nedeniyle Turizm Caddesi'nin 31 Ağustos'tan itibaren ulaşıma kapatıldığını aktaran Güneş, çalışmaların 15 Ekim'e kadar tamamlanmasının ve yolun yeniden ulaşıma açılmasının planlandığını ifade etti.

Güneş, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede sel ve su baskınlarının önlenmesine katkı sağlanacağını belirterek, "Devletimizin ilçemize büyük yatırımları var. Bunlardan bir tanesi de DSİ tarafından yürütülen dere ıslah çalışması. Üleşik Deresi'nde önemli bir çalışma yapıldı. Burada yapılan köprü nedeniyle Turizm Caddesi'ni trafiğe kapatmıştık. Bugün gördüğümüz üzere 15 Ekim gibi çalışmalar tamamlanarak yol trafiğe açılacak." dedi.

Kaynak: AA
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