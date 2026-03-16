Kumluca\'da Geleneksel Kadir Gecesi İftarı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde geleneksel "Kadir Gecesi" iftar yemeğine düzenlendi.

Kumluca Belediyesi tarafından organize edilen ve hayırseverlerin detseğiyle Kumluca Cumhuriyet Meydanında bu yıl 27'incisi gerçekleştirilen geleneksel "Kadir Gecesi" iftar yemeği programına, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Özgür, Emniyet Müdürü Bayram Çiftçi, daire amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, mahalle muhtarları ile binlerce vatandaş katıldı.

İftar programı öncesi Kumluca Müftülüğü din görevlileri tarafından mevlit, Kuran-ı Kerim ve ilahiler okundu, semazen gösterisi yapıldı.

Programda konuşan Kumluca Belediye Başkanı Avcıoğlu da, 27 yıldır devam eden bu güzel organizasyonda bir kez daha ilçe halkıyla, hep birlikte olmanın mutluluğunu, sevincini ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kadir Gecesinin duaların kabul, günahların af olduğu bin aydan daha hayırlı bir gece olduğunu hatırlatan başkan Avcıoğlu, "Birliğimizin, beraberliğimizin ve paylaşmanın öne çıktığı bir ayı daha idrak ettik. Bu gece Kadir Gecesi, bu gece kalplerimizin huzur bulduğu önemli bir gecedir. Ben bu vesileyle Ramazan ayı içerisinde tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetlerin kabulünü temenni ediyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun." dedi.

Yapılan yemek duasının ardından program sona erdi.