Kumluca'da Hızlı Satranç Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kumluca'da Hızlı Satranç Turnuvası Düzenlendi

Kumluca\'da Hızlı Satranç Turnuvası Düzenlendi
05.05.2026 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Barbaros İlkokulu ve Ortaokulu, 84 sporcunun katıldığı hızlı satranç turnuvası düzenledi.

Kumluca'da Barbaros İlkokulu ve Ortaokulu tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında hızlı satranç turnuvası düzenlendi.

Açık kategori ile 8, 12 ve 14 yaş gruplarında gerçekleştirilen, 84 sporcunun katıldığı turnuvada sporcular zaman kısıtlaması altında kıyasıya mücadele etti.

Aileler, okul bahçesine kurulan ekranlardan müsabakayı izleme fırsatı buldu. Ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya verilirken, 8 yaş altı kategorisinde ilk 5'e giren öğrencilere de hediyeler verildi.

Okul Müdürü Ahmet Acar, organizasyon boyunca centilmenlik ve fair-play ruhunun ön plana çıktığını söyledi.

Acar, okullarında geleneksel hale gelen turnuvayla öğrencilerin zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumluca'da Hızlı Satranç Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:36:46. #.0.4#
SON DAKİKA: Kumluca'da Hızlı Satranç Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.