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Kumluca'da Hortum Nedeniyle Seralarda Hasar Oluştu - Son Dakika
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Kumluca'da Hortum Nedeniyle Seralarda Hasar Oluştu

Kumluca'da etkili olan hortum nedeniyle sahile yakın seralarda hasar meydana geldi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaparak tutanak tuttu. Kumluca Ziraat Odası Başkanı, seraları hasar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti ve çiftçilerin seralarını sigortalatmaları gerektiğini vurguladı.

Kumluca\'da Hortum Nedeniyle Seralarda Hasar Oluştu
08.01.2024 - 18:47,
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Kumluca'da hortum nedeniyle bazı seralarda hasar oluştu.

Kentte iki gündür etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran yağış aralıklarla sürüyor.

Mavikent Mahallesi Aktaş mevkiinde yoğun yağışla birlikte denizde hortum oluştu.

Hortumun etkisiyle sahile yakın seralarda hasar meydana geldi.

Hasar gören seralarla ilgili ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaparak tutanak tuttu.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de seraları hasar gören çiftçileri ziyaret ederek geçmiş olsun diledi.

Hortumun küçük bir bölgede etkili olduğunu belirten Kökce, bu tür afetlere karşı çiftçilerin seralarını mutlaka sigortalatmaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA
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