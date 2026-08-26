Kumluca'da Okul Bakım Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kumluca'da Okul Bakım Çalışmaları Sürüyor

Kumluca\'da Okul Bakım Çalışmaları Sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumluca ilçesinde okulların yeni eğitim yılı öncesi bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda bakım, onarım ve fiziki düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında ilçedeki okullarda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Okul müdürleri ve görevli personelden bakım, onarım ve tadilat çalışmaları hakkında bilgi alan Tekdemir, okulların yeni döneme eksiksiz hazırlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Tekdemir, Mavikent Çanakçı 75. Yıl İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu ile Beykonak Sevim Öner İlkokulu ve Ortaokulunda tadilat ve onarım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Diğer okullarda da yeni eğitim öğretim yılı öncesi rutin hazırlıkların sürdüğünü aktaran Tekdemir, şöyle konuştu:

"İlçemizde bulunan tüm okullarımızda yeni eğitim öğretim yılı öncesi hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Mavikent ve Beykonak mahallelerimizdeki iki okulumuzda tadilat ve onarım çalışması devam ediyor. Diğer okullarımızda da hazırlıklarımız sürüyor. Okullarımızı gezerek çalışmalar hakkında okul idarecilerimizden ve ilgili personelimizden bilgi alıyor, hazırlıkları yerinde gözden geçiriyoruz."

Tekdemir, 2026-2027 eğitim öğretim yılında Kumluca'da 6 okul öncesi, 23 ilkokul, 21 ortaokul ve 18 lisede toplam 15 bin 837 öğrencinin eğitim göreceğini bildirdi.

Yeni eğitim öğretim yılının sorunsuz ve başarılı geçmesini dileyen Tekdemir, hazırlıklarda emeği geçen eğitim camiasına teşekkür etti.

Kaynak: AA

Eğitim Öğretim Yılı, Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumluca'da Okul Bakım Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da yaşayan Hanuf Nine torununun torununu gördü Hatay'da yaşayan Hanuf Nine torununun torununu gördü
Zelenskiy’den Erdoğan’a Bağımsızlık Günü teşekkürü Zelenskiy'den Erdoğan'a Bağımsızlık Günü teşekkürü
Sadece hakkını istemişti 4 çocuk babası cinayete kurban gitti Sadece hakkını istemişti! 4 çocuk babası cinayete kurban gitti
Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı
Yıldız isimler yok İşte Fenerbahçe’nin kader maçının kamp kadrosu Yıldız isimler yok! İşte Fenerbahçe'nin kader maçının kamp kadrosu
Kastamonu’da kestiği ağacın altında kalan adam yaşamını kaybetti Kastamonu'da kestiği ağacın altında kalan adam yaşamını kaybetti

10:26
Oosterwolde transferinde beklenmedik gelişme Roma ek test istedi
Oosterwolde transferinde beklenmedik gelişme! Roma ek test istedi
10:12
YPGSDG kendini feshetti, Erdoğan’ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu
YPG/SDG kendini feshetti, Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu
10:03
Kayseri’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem
09:53
Eski Bakan Denizolgun’un ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yastıkla boğulmuş olabilir
Eski Bakan Denizolgun’un ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yastıkla boğulmuş olabilir
09:45
Bu sene kıyamet kopacak Galatasaray’dan Leao bombası
Bu sene kıyamet kopacak! Galatasaray'dan Leao bombası
09:35
İşte sokak ortasında öldürülen Şerife’nin son sözleri
İşte sokak ortasında öldürülen Şerife'nin son sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 10:34:17. #7.12#
SON DAKİKA: Kumluca'da Okul Bakım Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement