Kumluca\'da Okul Bakım Çalışmaları Sürüyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda bakım, onarım ve fiziki düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında ilçedeki okullarda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Okul müdürleri ve görevli personelden bakım, onarım ve tadilat çalışmaları hakkında bilgi alan Tekdemir, okulların yeni döneme eksiksiz hazırlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Tekdemir, Mavikent Çanakçı 75. Yıl İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu ile Beykonak Sevim Öner İlkokulu ve Ortaokulunda tadilat ve onarım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Diğer okullarda da yeni eğitim öğretim yılı öncesi rutin hazırlıkların sürdüğünü aktaran Tekdemir, şöyle konuştu:

"İlçemizde bulunan tüm okullarımızda yeni eğitim öğretim yılı öncesi hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Mavikent ve Beykonak mahallelerimizdeki iki okulumuzda tadilat ve onarım çalışması devam ediyor. Diğer okullarımızda da hazırlıklarımız sürüyor. Okullarımızı gezerek çalışmalar hakkında okul idarecilerimizden ve ilgili personelimizden bilgi alıyor, hazırlıkları yerinde gözden geçiriyoruz."

Tekdemir, 2026-2027 eğitim öğretim yılında Kumluca'da 6 okul öncesi, 23 ilkokul, 21 ortaokul ve 18 lisede toplam 15 bin 837 öğrencinin eğitim göreceğini bildirdi.

Yeni eğitim öğretim yılının sorunsuz ve başarılı geçmesini dileyen Tekdemir, hazırlıklarda emeği geçen eğitim camiasına teşekkür etti.