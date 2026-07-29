Kumluca'da Orman Yangını
Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak: AA
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