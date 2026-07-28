Hulusi Akar\'dan Yunanistan\'a: Son pişmanlık fayda etmez

AK Parti Kayseri Milletvekili ve eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir Yunan askerinin Türk karşıtı ırkçı söylemlere zorlandığına dair iddialarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Yaşananlara tepki gösteren Akar, "Son pişmanlık fayda etmez" uyarısında bulundu.

"RÜZGAR EKEN FIRTINA BİÇER"

Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir Yunan askerinin Türklere yönelik ırkçı sloganlar atmaya zorlandıklarını öne sürdüğü ifadeleri gündeme getirdi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) yetkililerinin konuya ilişkin sessizliğini eleştiren Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Bir Yunan askerinin itirafı: Türklere yönelik 'ırkçı sloganlara' zorlanıyoruz.

Yunanistan ve GKRY yetkilileri ise bu itiraflara karşı sus pus.

Bu ilk değil... Rüzgar eken fırtına biçer.

Tarih buna şahit, son pişmanlık fayda vermez."