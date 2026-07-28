İstanbul'da 20 ilçeye 9 saat boyunca elektrik verilemeyecek
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), altyapıyı güçlendirme ve bakım çalışmaları kapsamında 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Avrupa Yakası'ndaki 20 dev ilçede elektrik kesintisine gidileceğini açıkladı. Planlı çalışmalar nedeniyle kentteki pek çok mahallede kesintilerin 9 saati bulması bekleniyor.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 20 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Çalışmalar nedeniyle bazı mahallelere 9 saate varan sürelerle elektrik verilemeyecek.
ELEKTRİKLER 09.00 İLE 17.00 SAATLERİ ARASINDA KESİLECEK
BEDAŞ'ın yaptığı açıklamaya göre, altyapı yenileme ve bakım süreçleri doğrultusunda uygulanacak kesintilerin büyük bir bölümü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.
KESİNTİ YAPILACAK 20 İLÇE
Planlı kesintilerden etkilenecek ilçeler şu şekilde sıralandı:
Arnavutköy
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beyoğlu
Büyükçekmece
Çatalca
Esenyurt
Eyüpsultan
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kağıthane
Sarıyer
Silivri
Sultangazi
Zeytinburnu
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