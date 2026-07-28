İstanbul'da 20 ilçeye 9 saat boyunca elektrik verilemeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da 20 ilçeye 9 saat boyunca elektrik verilemeyecek

İstanbul\'da 20 ilçeye 9 saat boyunca elektrik verilemeyecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), altyapıyı güçlendirme ve bakım çalışmaları kapsamında 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Avrupa Yakası'ndaki 20 dev ilçede elektrik kesintisine gidileceğini açıkladı. Planlı çalışmalar nedeniyle kentteki pek çok mahallede kesintilerin 9 saati bulması bekleniyor.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 20 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Çalışmalar nedeniyle bazı mahallelere 9 saate varan sürelerle elektrik verilemeyecek.

ELEKTRİKLER 09.00 İLE 17.00 SAATLERİ ARASINDA KESİLECEK

BEDAŞ'ın yaptığı açıklamaya göre, altyapı yenileme ve bakım süreçleri doğrultusunda uygulanacak kesintilerin büyük bir bölümü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

KESİNTİ YAPILACAK 20 İLÇE

Planlı kesintilerden etkilenecek ilçeler şu şekilde sıralandı:

Arnavutköy

Bağcılar

Bahçelievler

Bakırköy

Başakşehir

Bayrampaşa

Beşiktaş

Beyoğlu

Büyükçekmece

Çatalca

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Gaziosmanpaşa

Güngören

Kağıthane

Sarıyer

Silivri

Sultangazi

Zeytinburnu

Başkent Elektrik Dağıtım, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Arnavutköy, Güngören, İstanbul, Beşiktaş, Sarıyer, Çatalca, Beyoğlu, Silivri, Son Dakika

Son Dakika Bedaş İstanbul'da 20 ilçeye 9 saat boyunca elektrik verilemeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terminal İstanbul kapılarını açmaya hazırlanıyor: Dünyanın en büyüğü olacak Terminal İstanbul kapılarını açmaya hazırlanıyor: Dünyanın en büyüğü olacak
Meyvecilik projesi köyün refah seviyesini değiştirdi: Göç durdu, işsizlik bitti Meyvecilik projesi köyün refah seviyesini değiştirdi: Göç durdu, işsizlik bitti
Toprak, saman ve keçi kılıyla yapılıyor ve 18 yıla kadar dayanıyor: Fiyatı 12 bin TL Toprak, saman ve keçi kılıyla yapılıyor ve 18 yıla kadar dayanıyor: Fiyatı 12 bin TL
Boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri dronla tespit edilip kurtarıldı Boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri dronla tespit edilip kurtarıldı
İsrail basını: Netanyahu, İran kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ABD ziyareti için ülkeden gizlice ayrıldı İsrail basını: Netanyahu, İran kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ABD ziyareti için ülkeden gizlice ayrıldı
Özgür Özel, 200’ün üzerinde belediye başkanının Yeni Parti’ye katılacağını açıkladı Özgür Özel, 200’ün üzerinde belediye başkanının Yeni Parti’ye katılacağını açıkladı
Yeni Parti’nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak Özgür Özel’den “İmamoğlu“ çıkışı Yeni Parti'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel'den "İmamoğlu" çıkışı
Malatya’da işçi yatakhanede asılı bulundu Malatya'da işçi yatakhanede asılı bulundu
Özgür Özel yanıt verdi: Zeydan Karalar Yeni Parti’ye geçecek mi Özgür Özel yanıt verdi: Zeydan Karalar Yeni Parti'ye geçecek mi?
Kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik şarkı sözleri nedeniyle gözaltına alınan Erol Can Güncü tutuklandı Kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik şarkı sözleri nedeniyle gözaltına alınan Erol Can Güncü tutuklandı
Bilecik Belediye Başkanı Subaşı Yeni Parti’ye geçiyor Bilecik Belediye Başkanı Subaşı Yeni Parti'ye geçiyor
2 yaşındaki çocuk uyuşturucu yüzünden ölümden döndü 2 yaşındaki çocuk uyuşturucu yüzünden ölümden döndü

19:12
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti’ye geçecek
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek
18:01
Tatil için geldiği Bodrum’da kaçırılıyordu
Tatil için geldiği Bodrum'da kaçırılıyordu
18:01
Nizip’te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu
Nizip'te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu
17:50
Çankırı’da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
17:36
Hayko Cepkin: Haluk Levent’e maddi konularda güvenmem
Hayko Cepkin: Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem
17:08
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Yeni Parti rozetini yarın takacak
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Yeni Parti rozetini yarın takacak
16:31
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin
16:17
Ankara’da salgın paniği Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu
Ankara'da salgın paniği! Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu
16:09
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
16:00
SGK ve Türkiye Sigorta’dan emeklilere müjde Yüzde 30’a varan indirim avantajı
SGK ve Türkiye Sigorta'dan emeklilere müjde! Yüzde 30'a varan indirim avantajı
14:57
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor Tatil yaptığı otelde yakalandı
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahbap’taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 19:31:50. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da 20 ilçeye 9 saat boyunca elektrik verilemeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.