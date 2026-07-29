3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı - Son Dakika
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3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı

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Muğla, Antalya ve Balıkesir'deki orman yangınları giderek büyüyor. Muğla'daki yangında Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapatılırken Seydikemer Devlet Hastanesi ile 212 ev tahliye edildi. Kumluca'da başlayan yangın nedeniyle Antalya-Kumluca yolu trafiğe kapatılırken Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde yükselen alevler ise yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Kavurucu sıcaklarında etkili olduğu ülkemizde peş peşe orman yangınları çıktı. Muğla, Antalya ve Balıkesir'de ormanlar alev alev yanarken ekiplerin müdahalesi sürüryor.

MUĞLA SAATLERDİR YANIYOR

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi yakınlarında tarım arazisinde başlayan yangın, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede kontrolden çıkarak ormanlık alana yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya- <a class='keyword-sd' href='/kumluca/' title='Kumluca'>Kumluca</a> yolu da kapatıldı

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Alevleri kontrol altına almak ve yerleşim yerlerini korumak amacıyla başlatılan söndürme çalışmalarına geniş çaplı bir ekip katılıyor. Yangına havadan 5 yangın söndürme uçağı ve 11 helikopter ile müdahale edilirken, karadan ise 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 personel söndürme faaliyetlerinde görev yapıyor.

3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı

RÜZGAR ZORLUYOR, EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

Bölgede hızını artıran şiddetli rüzgar, yangının yayılımını hızlandırırken söndürme çalışmalarını da önemli ölçüde güçleştiriyor. Alevlerin yerleşim yerlerine doğru ilerlemesi nedeniyle risk altındaki evlerde yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı

FETHİYE ANTALYA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemleri ve soğutma çalışmaları aralıksız sürerken, yangın tehlikesi ve yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya karayolu da geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı

DEVLET HASTANESİ BOŞALTILDI

Yangın nedeniyle bazı evlerin yanı sıra Seydikemer Devlet Hastanesi'nin de tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi. Hastaların, Fethiye'deki çeşitli hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı

"121 EV VE HASTANE TAHLİYE EDİLDİ"

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde orman dışı alanda çıkıp, ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, Muğla Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bölgemizde Seydikemer'deki büyük yangın devam ederken Fethiye Çiftlik, Muğla merkez Yaraş ve Aydın Kuyucak Sarıcaova da çıkan yangınlar ekiplerimizin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Seydikemer'de yangınla mücadele çalışmalarında toplam 835 personel görev yapmakta olup; 5 uçak, 18 helikopter, 93 arazöz, 3 ilk müdahale aracı (İMA), 20 su tankeri, 23 iş makinesi, 63 araç, 6 TOMA ve 8 ambulans sahada aktif olarak kullanılmaktadır. 121 ev, 202 vatandaşımız, Seydikemer Hastanesi geçici olarak tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. İlçede elektrik kesilmiştir. 45 hasta Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Seydikemer Antalya kara yolu ulaşma kapalıdır" denildi.

3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı

DUMANDAN ETKİLENEN 1 KİŞİ KURTARILDI

Öte yandan yangında dumandan etkilenen kişi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan bu kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yangından kurtarılan bir keçiye ise ekipler tarafından su verildi.

3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı

BALIKESİR'DEKİ ORMAN YAGINI YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'ndeki Antandros Antik Kenti kazı alanı çevresinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bölgedeki bazı yazlık evler tedbir amacıyla boşaltılmaya başlandı. Dumanlar körfezin birçok bölgesinden çıplak gözle görülürken Altınoluk Şahindere kanyonunda ve Ayvalık Sarımsaklı'da da yangınların başladığı ekiplerin her bölgede yangınlarla mücadele ettiği bildirildi. Şiddetli rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı

Öte yandan, Havran ilçesindeki Madra Dağı'nda da orman yangını çıktı. Her iki bölgede Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışma yürütüyor.

3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı

KUMLUCA DA YANIYOR! D-400 TRAFİĞE KAPATILDI

Antalya Kumluca'ya bağlı Yazır Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın bir anda geniş bir alana yayıldı. Çevredeki yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Alevler nedeniyle Antalya- Kumluca D-400 kara yolu, tedbir amaçlı çift yönlü trafiğe kapatıldı.

3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı

YAZIR MAHALLESİ TAHLİYE EDİLİYOR

Antalya'da Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, ilçedeki orman yangınına helikopterler ve çok sayıda arazözle müdahale edildiğini söyledi. Bölgede rüzgarın hakim olduğunu belirten Güneş, "Etkili rüzgar nedeniyle yangında yayılma tehlikesi var. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı Yazır Mahallesi'ndeki evler tahliye ediliyor. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor" dedi.

3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı

EVLER ALEV VE DUMANIN ORTASINDA KALDI

Yazır Mahallesi'nde yaşayanlar ve tatil için gelenler, jandarma ekipleri gözetiminde bölgeden tahliye edilmeye başlandı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangın bölgesinden ayrılırken, hayvanlarını da yanlarına aldı. Alevler, yerleşim yerlerinin yakınına kadar ilerledi. Bazı evler yoğun duman ve alevlerin ortasında kaldı.

2016'DA YANAN BÖLGENİN YAKININDA

Öte yandan ilçeye bağlı Yazır Mahallesi'nde devam eden orman yangının yaklaşık 5 kilometre yakınındaki Erentepe Mahallesi'nde 24 Haziran 2016 tarihinde çıkan yangın, Topbaş ve Belenobası mahallelerini de etkisi altına almış, 10'dan fazla ev ve ahır yanmıştı. Yangın nedeniyle yaklaşık 3 bin hektar kızılçam ormanı ve makilik alanın yanı sıra bölgedeki çok sayıda seranın yanı sıra zeytin, portakal ve nar bahçeleri zarar görmüştü. Kumluca- Antalya kara yolunun da trafiğe kapanmasına neden olan yangın 3 gün sonunda söndürülebilmişti.

3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Kaş ve Aydın Nazilli orman yangınlarının enerjisinin düşürüldüğünü, tamamen kontrol altına almak için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakanlığın, NSosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Hava ve kara araçları ile orman kahramanlarının sahada yürüttüğü aralıksız mücadele sonucunda, Antalya Kaş ve Aydın Nazilli yangınlarının enerjisinin düşürüldüğü belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor. Muğla Seydikemer, Antalya Kumluca, Balıkesir Edremit-Altınoluk, Balıkesir Gömeç yangınlarına orman kahramanlarımızın müdahalesi devam ediyor."

3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı

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Son Dakika Güncel 3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı - Son Dakika

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