Transfere 400 milyon Euro harcamak bile yetmedi! Yine hezimeti yaşadılar

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında futbolseverler dev bir mücadeleye tanıklık etti. Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle 400 milyon Euro’luk devasa bir harcamaya imza atan Tottenham, sahasında Newcastle United’ı ağırladı. Büyük beklentilerle sahaya çıkan Londra temsilcisi, taraftarı önünde 2-0’lık ağır bir yenilgi alarak kabusu yaşadı.

İKİNCİ YARIDA NEWCASTLE FIRTINASI

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin ikinci devresinde oyuna ağırlığını koyan Newcastle United, aradığı golü 62. dakikada buldu. Hızlı gelişen atakta sahneye çıkan Anthony Elanga, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Yediği golün şokunu üzerinden atamayan ev sahibi ekip karşısında baskısını artıran Newcastle, 72. dakikada farkı ikiye çıkardı. Köşe vuruşundan gelen topta şık bir akrobatik vuruş imza atan Yoane Wissa, fileleri havalandırarak maçın skorunu tayin etti.

SEZONA KABUS GİBİ BAŞLADILAR

Harcadığı 400 milyon Euro’ya rağmen sezona felaket bir başlangıç yapan Tottenham, ligin ilk iki haftasında puanla tanışamadığı gibi rakip fileleri de havalandıramadı. İki maç sonunda sıfır çeken Londra ekibinde sergilenen silik futbol taraftarın tepkisini çekerken, deplasmandan 2 gol ve 3 puanla dönen Newcastle United ise ligdeki ilk galibiyetini alarak moral depoladı.