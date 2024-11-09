Antalya'nın Kumluca ilçesi Güzören Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını havadan ve karadan toplam 100 kişilik ekibin yoğun müdahaleleri sonucu saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Hava araçlarının yanı sıra yangın bölgesine metrelerce uzunlukta hortum çekerek ulaşabilen kara ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
HABER- KAMERA Ramazan SARIKAYALI ANTALYA - DHA
Son Dakika › Güncel › Kumluca'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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