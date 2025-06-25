Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Sarıcasu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.
Son Dakika › Güncel › Kumluca'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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