Kumluca\'da Tıp Bayramı Kutlaması

14.03.2026 12:34
Başkan Avcıoğlu, Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına ziyaret ederek çiçek verdi.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek çiçek verdi.

Avcıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, ilçede görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti,

Kendisi de doktor olan Avcıoğlu, sağlık çalışanlarının toplum sağlığının korunması için fedakarca görev yaptığını belirterek, "Bende bir hekim olarak, sağlık çalışanlarımızın üstlendiği bu ulvi görevi yıllarca yaptım. Sağlık çalışanlarımız, gece gündüz demeden toplum sağlığının korunması için fedakarca görev yapıyorlar. Bir hekim olarak insan hayatına dokunan ve en zor zamanlarda vatandaşlarımızın yanında olan tüm sağlık çalışanlarımızın ne kadar zor ve kutsal bir görevi yerine getirdiğini çok iyi biliyorum." dedi.

Kumluca Belediyesi olarak sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamak istediklerini anlatan Avcıoğlu, sağlıklı toplumların var olmasında sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Gökyüzünde duygulandıran anlar Baba veda etti, hikaye kızıyla devam etti Gökyüzünde duygulandıran anlar! Baba veda etti, hikaye kızıyla devam etti
Cem Uzan, Fransa’da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti
Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı
İtfaiye ekibi ameliyata girdi İtfaiye ekibi ameliyata girdi
Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı
Tarihi operasyon başlıyor Galatasaray’a 200 milyon euro Tarihi operasyon başlıyor! Galatasaray'a 200 milyon euro

12:32
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
12:21
Ayşegül Eraslan’ın ölümünde kan donduran iddia Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
Ayşegül Eraslan'ın ölümünde kan donduran iddia! Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
11:29
Kavurma yapılan atın sahibine de ceza Sorumsuzluğu affedilmedi
Kavurma yapılan atın sahibine de ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi
11:28
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti Çöp yığınları arasında bulundu
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
10:45
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta İran’ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
09:54
Bir coğrafya daha karıştı 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
Bir coğrafya daha karıştı! 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
