Kumluca\'da Tıp Bayramı Kutlaması

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek çiçek verdi.

Kendisi de doktor olan Avcıoğlu, sağlık çalışanlarının toplum sağlığının korunması için fedakarca görev yaptığını belirterek, "Bende bir hekim olarak, sağlık çalışanlarımızın üstlendiği bu ulvi görevi yıllarca yaptım. Sağlık çalışanlarımız, gece gündüz demeden toplum sağlığının korunması için fedakarca görev yapıyorlar. Bir hekim olarak insan hayatına dokunan ve en zor zamanlarda vatandaşlarımızın yanında olan tüm sağlık çalışanlarımızın ne kadar zor ve kutsal bir görevi yerine getirdiğini çok iyi biliyorum." dedi.

Kumluca Belediyesi olarak sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamak istediklerini anlatan Avcıoğlu, sağlıklı toplumların var olmasında sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının önemli olduğunu kaydetti.