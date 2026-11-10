Kumluca Kaymakamı Güneş, DSİ'nin dere yatırımlarını sel riskine karşı yerinde gördü - Son Dakika
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Kumluca Kaymakamı Güneş, DSİ'nin dere yatırımlarını sel riskine karşı yerinde gördü

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Kumluca Kaymakamı Güneş, DSİ\'nin dere yatırımlarını sel riskine karşı yerinde gördü
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Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, DSİ'nin Gavur, Üleşik ve Akmaz derelerinde sürdürdüğü çalışmaları yerinde inceledi. Güneş, çalışmaların sel ve su baskınlarını önlemeye, Alakır Deresi-Mavikent arasında planlanan mahmuzların ise kıyı erozyonunu önlemeye katkı sağlayacağını belirtti.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, ilçede Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen yatırımları yerinde inceledi.

Kaymakam Güneş, AK Parti İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç ve DSİ Finike Şube Müdürü Mehmet Şen ile ilçedeki çalışma alanlarını ziyaret ederek yatırımların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Gavur, Üleşik ve Akmaz derelerinde çalışmaların sürdüğünü belirten Güneş, yatırımların tamamlanmasıyla özellikle yoğun yağışlarda yaşanan sel ve su baskınlarının önlenmesine katkı sağlanacağını ifade etti.

Alakır Deresi ile Mavikent arasında yapılması planlanan mahmuzların da kıyı erozyonunun önlenmesi açısından önem taşıdığını vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

"DSİ ilçemize önemli yatırımlar yapıyor. Bu yatırımlar, özellikle yoğun yağışlarda sel ve su baskınlarının önlenmesine katkı sağlayacak. Bugün AK Parti İlçe Başkanımızla birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek DSİ yetkililerinden bilgi aldık. Yatırımların hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İlçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

Kaynak: AA
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