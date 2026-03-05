Kumluca Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kumluca Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Kumluca Meclis Toplantısı Gerçekleşti
05.03.2026 21:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumluca Belediye Meclisi, Başkan Avcıoğlu başkanlığında toplandı; gündem maddeleri oy birliğiyle geçti.

Kumluca Belediye Meclisinin Mart Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıya, 25 meclis üyesinden 23'ü katıldı. Toplantının açılışında konuşan Avcıoğlu, alınacak kararların ilçe için hayırlı olmasını temenni etti.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından belediye norm kadrolarının ihdası ile dolu ve boş kadroların derecelerinin yükseltilmesi ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 2026 yılı gelir tarifesine ilişkin maddeler oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda söz alan AK Parti Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Halil Karataş, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ilçedeki hizmetlerine ilişkin eleştirilerde bulundu. Kumluca'nın Büyükşehir belediyesinden yeterli hizmeti alamadığını belirten Karataş, bu nedenle yaptıkları eleştirilerin doğal olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesin bütçesinin büyüklüğüne dikkati çeken Karataş, hizmet yapıldığında takdir ettiklerini, yapılmadığında ise eleştirdiklerini ifade etti.

CHP Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Kerem Kaya Turan da eleştirilere yanıt vermek istediğini belirterek, kısa bir sunum yaptı.

Karşılıklı açıklamalar sırasında mecliste kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Politika, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumluca Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş Güney Kore ekonomisini fena vurdu Cumhurbaşkanı “Acil“ koduyla talimat verdi Savaş Güney Kore ekonomisini fena vurdu! Cumhurbaşkanı "Acil" koduyla talimat verdi
Gizli bir törenle evlenen Tom Holland ve Zendaya’dan ilk kare Gizli bir törenle evlenen Tom Holland ve Zendaya'dan ilk kare
Ramazan günü camide büyük rezillik Ramazan günü camide büyük rezillik
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
“Eşime neden baktın“ cinayetinde karar çıktı "Eşime neden baktın?" cinayetinde karar çıktı
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu

21:00
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
20:51
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
20:46
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor
20:24
İran, Bahreyn Petrol Şirketi’ne ait tesisi füzeyle vurdu
İran, Bahreyn Petrol Şirketi'ne ait tesisi füzeyle vurdu
20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye’nin dostluğunun önemi bilinmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli
19:14
ABD Başkanı Trump’tan İspanya ve İngiltere’ye İran tepkisi
ABD Başkanı Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye İran tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 22:00:26. #7.12#
SON DAKİKA: Kumluca Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.