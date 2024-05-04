Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali'nde Kadınlar Matinesi Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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(ANTALYA)- 25. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen Kadınlar Matinesi, renkli görüntülere sahne oldu. Matinede, domates kasası taşıma, halat çekme ve domates yeme yarışmalarının ardından Tuğba Karakuş konser verdi.

13 yarışmacının katıldığı domates kasası taşıma yarışmasında, Zeynep Keyikçi taşıdığı 24 kasayla birinci, Hatice Işık 21 kasayla ikinci, Hörü Alkan ise 17 kasayla yarışmada üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

Yarışmanın birincisi Zeynep Keyikli, "Kadınlar Matinesi organizasyonu için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün domates kasası taşıma yarışmasında birinci oldum. Çok heyecanlıyım, benim gibi gençler de belki beni örnek alarak bu yarışmaya katılır. Ödüller için de çok teşekkür ederim. Kadınlar için çok güzel bir aktivite oldu" dedi.

HALAT ÇEKME YARIŞMASINDA KIYASIYA REKABET

'Toptaş', 'Temel Eğitim', 'Kaşlılar', 'Kahkaha', 'Çakallarla Dans', 'Şenkızlar', 'Yıldızlar' ve 'Kumluca Belediyesi' gruplarının bulunduğu halat çekme yarışmasının kazananı, Kaşlılar grubu oldu.

Kaşlılar grubu üyeleri, "Yarışmayı kazandığımız için gurur duyuyoruz. Çok mutluyuz. Yıllardır bu yarışmaya katılıyoruz. Birinciliklerimiz oldu. Bu yıl yine yarıştık ve kazandık" diye konuştu.

Domates yeme yarışmasında mücadele eden 19 yarışmacıdan Ayşegül Aydın 1 kilo 362 gram domates yiyerek birinci, Ayşe Akyürek 1 kilo 216 gram domates yiyerek ikinci, Mefaret Ünal ise 1 kilo 178 gram domates yiyerek üçüncü oldu.

Yarışmaların ardından Kadınlar Matinesi'nde sahne alan Tuğba Karakuş'a Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve eşi Zahide Avcıoğlu, çiçek ve plaket verdi.

"KADINLARIMIZ BİZİM DEĞERLİLERİMİZDİR"

Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, "Kadınlarımız bizim analarımız, eşimiz, kardeşimiz ve kız evlatlarımızdır. Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi, 'Yeryüzünde var olan her şey, kadınların eseridir' Kadınlar olmasa bizler olmayız, o yüzden çok kıymetlisiniz. Bizim değerlimizsiniz. Tuğba Hanım bizim değerlerimizi, kültürlerimizi, şarkılarımızı, Türkülerimizi iyi bilen bir kişidir, toprağımızdır. Çok güzel vakit geçirdiğinizi görüyorum. Bizi onurlandırıp aramızda olduğu için kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.