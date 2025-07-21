Kumlucalı Öğrenciler Başarılarıyla Altın Kazandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında yüzde birlik dilime giren Kumlucalı öğrenciler, altınla ödüllendirildi.

Kumluca Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen ödül törenine, eski Mili Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, LGS'de dereceye giren öğrenciler, aileleri ve okul idarecileri katıldı.

Gülay, burada yaptığı konuşmada, başarılarından dolayı öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Her başarının insanı gururlandırdığını ifade eden Gülay, şunları kaydetti:

"Sizler bu başarınızla kendinize, geleceğinize büyük yatırım yaptınız. Bu başarınız burada kalmasın. Kendinizi geliştirin, vatanımıza milletinize hayırlı hizmetler yapmaya çalışın. Sizlere bir önemli tavsiyem de okurken ana diliniz dışında en az iki yabancı dil öğrenin ve teknolojiden uzak kalmayın, yapay zeka ile ilgili alanlarda çalışmalar yapın, teknolojik gelişmeler bu yönde ilerliyor."

Kumluca Milli Eğitim Müdürü Tekdemir de LGS'de Kumluca'nın başarı grafiğinin geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda yükselerek devam ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılında Kumluca'daki okullardan LGS'de başarılı olan 9 öğrenciye, altın hediye edildi.